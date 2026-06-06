Мобильная бригада стоматологов посетила 4 отдаленных района Якутии

Стоматологическая мобильная бригада Якутской республиканской клинической больницы осмотрела жителей четырех отдаленных муниципалитетов региона. Поездки были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медучреждении.
Врачи посетили Верхнеколымский, Эвено-Бытантайский, Булунский и Верхневилюйский районы. Медицинскую помощь получили свыше тысячи человек, в том числе более 500 детей. Особое внимание уделялось коренным малочисленным народам Севера, среди представителей которых осмотрены 520 человек.
«К сожалению, мы часто сталкиваемся с запущенными случаями кариеса, особенно у детей. Важно не только лечить, но и активно заниматься профилактикой: обучать правильной гигиене полости рта, проводить терапию. Особенно актуально это для жителей северных и отдаленных районов, где доступ к стоматологической помощи ограничен», — отметила врач-стоматолог Якутской республиканской клинической больницы Елена Петрова.
В ближайшее время запланированы выезды таких медиков в другие муниципалитеты региона. В частности, с 8 по 22 июня стоматологи посетят Томпонский район, а с 1 по 14 июля — Усть-Алданский район.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.