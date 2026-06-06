Мобильная бригада стоматологов посетила 4 отдаленных района Якутии

«К сожалению, мы часто сталкиваемся с запущенными случаями кариеса, особенно у детей. Важно не только лечить, но и активно заниматься профилактикой: обучать правильной гигиене полости рта, проводить терапию. Особенно актуально это для жителей северных и отдаленных районов, где доступ к стоматологической помощи ограничен», — отметила врач-стоматолог Якутской республиканской клинической больницы Елена Петрова.