Что известно о слухах про переполненные вольеры «Фауны города» после введения налога на животных

Как мы писали ранее, уже с 1 июля 2026 года в Минске меняются правила начисления этого налога. Теперь плательщиков будут определять по факту проживания животного, а не по наличию регистрации питомца (информацию соответствующие ведомства будут получать из целого ряда источников — вот здесь все подробности). На фоне приближающегося введения новых правил в интернете стала распространяться информация о том, что в Минске организация «Фауна города» не справляется с наплывом животных, которых отдают граждане, чтобы избежать уплаты налога.