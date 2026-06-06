Что известно о слухах про переполненные вольеры «Фауны города» после введения налога на животных

Агентство «Минск-Новости» проверило, что известно о слухах про переполненные вольеры предприятия «Фауна города», которое занимается вопросами отлова и содержания бездомных животных, после введения налога на животных.
Как мы писали ранее, уже с 1 июля 2026 года в Минске меняются правила начисления этого налога. Теперь плательщиков будут определять по факту проживания животного, а не по наличию регистрации питомца (информацию соответствующие ведомства будут получать из целого ряда источников — вот здесь все подробности). На фоне приближающегося введения новых правил в интернете стала распространяться информация о том, что в Минске организация «Фауна города» не справляется с наплывом животных, которых отдают граждане, чтобы избежать уплаты налога.
Информация эта, по словам директора предприятия Анастасии Воробьевой, не соответствует действительности.
— У нас есть 240 мест для содержания животных: 110 для собак и 130 для кошек. Сейчас вольеры заполнены на 61%. В пункте приема находится 74 собаки и 73 кошки, — приводят слова Воробьевой «Минск-Новости».
Говоря о причинах, по которым хозяева отдают своих питомцев, Анастасия Воробьева назвала аллергию, ситуации, когда владелец собаки умер, а родственники не имеют возможность забрать животное к себе.
— Отмечу, из-за налога на владение собакой к нам питомцев не приносили, — резюмировала специалист.
Ранее мы писали о том, что юмористка Елена Воробей, которая родилась в Бресте, в свой день рождения назвала свой настоящий возраст (в цифру это поверили почему-то далеко не все — тут про это).