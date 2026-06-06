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Прокуратура заставила нижегородский ТЦ сделать парковочные места для инвалидов

После вмешательства надзорного ведомства были установлены знаки.

Источник: Живем в Нижнем

Парковка для инвалидов появились у торгового центра на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что парковочные места для водителей-инвалидов у здания ТЦ не соответствуют требованиям государственных стандартов: там нет разметки и знаков. По требованию прокуратуры все выявленные нарушения были устранены.

Ранее мы писали, что нижегородский СФР выплатил компаниям 8 млн рублей за трудоустройство инвалидов. Размер компенсации составил до 200 тысяч рублей.