Трихолог назвала летние прически, которые могут серьезно навредить волосам

Тугой высокий хвост. Из‑за воздействия солнца кератин в структуре волоса разрушается, пряди становятся менее эластичными — и тугая резинка легко провоцирует их обламывание в зоне натяжения. Кроме того, сильное натяжение у корней способно нарушить кровообращение, что в перспективе грозит выпадением волос. Афрокосички и мелкие брейды. Тяжелые синтетические пряди создают значительную нагрузку на корни, а открытые участки кожи в местах проборов легко получают солнечные ожоги. Последствия могут проявиться спустя два-три месяца: возможны шелушение кожи и заметное выпадение волос. Распущенные мокрые волосы на пляже. Капли воды на прядях действуют как микролинзы, многократно усиливая воздействие ультрафиолета: в результате выгорает пигмент, а из структуры уходит влага. В сочетании с ветром это приводит к сильному спутыванию. Четкий прямой пробор без головного убора. Зона пробора лишена естественной защиты, поэтому кожа здесь обгорает в первую очередь. Хотя сами волосы от этого не страдают, для кожи последствия могут быть крайне неприятными. Пучок с металлическими шпильками или «невидимками». Металлические аксессуары в жару представляют отдельную опасность: на солнце металл быстро нагревается и фактически работает как мини‑утюжок. В местах соприкосновения с прядями это вызывает перегрев, из‑за чего волосы резко теряют прочность и ломаются.