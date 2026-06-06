В Калининградской области не допущено лесных пожаров

— Одним из ключевых факторов успешного сдерживания огня стала круглосуточная работа по выявлению термоточек с помощью спутникового мониторинга, — пояснили в ведомстве. — С начала года на территории области было зафиксировано 712 таких мест — преимущественно палы сухой травы — общей площадью свыше 58 га. Из них 36 представляли непосредственную угрозу лесному фонду, но благодаря оперативной реакции лесопожарных подразделений оказались своевременно ликвидированы в течение суток с момента обнаружения.