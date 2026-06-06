Студентка в Красноярске вскрыла сейф отца и перевела аферистам почти 6 млн рублей

Следователи полиции в краевом центре возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, жертвой злоумышленников стала 19-летняя местная жительница. В конце мая в полицию обратились сотрудники одного из салонов сотовой связи. Они сообщили, что посетительница намерена перевести неизвестным 300 тысяч рублей, при этом постоянно общается с кем-то по телефону. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что девушка пыталась положить деньги на «безопасный счет». В дальнейшем выяснилось, что мошенники убедили красноярку провести «обыск» под видеотрансляцию в квартире ее отца. И «задекларировать» все обнаруженные деньги и ценности. С помощью болгарки студентка распилила сейф и взяла 20 тысяч долларов, 2,5 миллиона рублей, ювелирные изделия и золотые монеты. Украшения она заложила в ломбард за 768 тысяч рублей, а монеты продала нумизмату за 1,3 миллиона рублей. В итоге девушка перевела мошенникам 5 миллионов 705 тысяч рублей. В сети ломбардов полицейские провели обыски и изъяли похожие изделия. Кроме того, установлены расчетные счета, на которые были переведены деньги, приостановлены банковские операции на сумму 3,2 миллиона рублей.