Глава «Газпром-Медиа Холдинга» Жаров: блогеры стали народными артистами

— У нас так будет, сто процентов. Слушайте, а что происходит у нас сейчас? Мы получаем новую творческую единицу из любого вуза страны и переучиваем этого человека под стандарты нашей корпорации, под ту задачу, которая перед ним ставится. Если он работает на «Матч-ТВ», он должен разбираться в спорте. Если на НТВ — должен быть глубоко погружен в политику и в процессы внутри страны или вне страны, если он рассказывает про внешний опыт. Специализация, очевидно, происходит и у нас, но только через работодателя. Мы много об этом говорим с вузами, с Плехановским университетом, с факультетом журналистики МГУ им. Ломоносова.