Удобный инструмент и «кучка дилетантов»: что произошло с калининградским Градсоветом

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области, который с 3 июля возглавит первый заместитель губернатора Валерий Шерин, как считают эксперты, превращается в послушный инструмент региональных властей. С другой стороны, Совет изначально создавался как совещательный орган, и на его выводы отвечающие за градостроительную политику чиновники не всегда обращали внимание. «Новый Калининград» изучил список новых членов Совета, пообщался с исключенными из него архитекторами и узнал у них, какие перемены может принести ротация и приход в Градсовет непрофильных специалистов.
Намек на радикальные изменения в совещательном органе архитекторы получили еще 29 апреля, во время Совета по культуре при губернаторе, где обсуждалась концепция ландшафтного парка «Россия» с одноименным национальным центром на месте Дома Советов. Когда экс-советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, являющийся одним из экспертов Совета, предложил не торопиться с принятием проекта «Другой архитектуры», первый замгубернатора Шерин попросил остановить дискуссию и «собраться в рамках архитектурно-градостроительного совета».
«Это специализированная площадка, где мы будем обсуждать уже архитектурный образ, транспортное сообщение, функциональное назначение и прочие вещи. Если ваше информационное сообщение про это, то мы соберёмся с вами на отдельной площадке и очень внимательно обо всём этом поговорим», — сообщил тогда Шерин.
Прошло чуть больше месяца, и губернатор Алексей Беспрозванных подписал распоряжение об утверждении нового состава Архитектурно-градостроительного совета. И, судя по всему, новый состав для власти намного удобнее, так как в нем всего 8 архитекторов (вместе с архитектором-чиновником Евгением Костроминым) и 23 чиновника.
Валерий Шерин. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».
Итак, новый состав Совета:
Председатель Архитектурно-градостроительного совета: первый заместитель губернатора Валерий Шерин;
Заместитель: главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин;
Заместитель: зампредседателя правительства области, министр градостроительной политики региона Кристина Подскребкина;
Секретарь: ведущий консультант отдела градостроительного контроля минграда региона Ксения Преображенская.
Министры, заместители министров и другие чиновники регионального значения:
Оксана Астахова, министр природных ресурсов и экологии;
Сергей Дмитриев, министр здравоохранения;
Артем Иванов, министр сельского хозяйства;
Сергей Черномаз, министр строительства и ЖКХ;
Егор Корнаухов, замминистра экономразвития, промышленности и торговли;
Елена Орлова, замминистра развития инфраструктуры;
Елена Пабула, замминистра градостроительной политики;
Елена Павлова, замминистра социальной политики;
Евгений Маслов, руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия;
Алексей Шестаков, и.о. директора Агентства по имуществу;
Андрей Власов, главный госинспектор Калининградской области по пожарному надзору.
Главы администраций муниципалитетов:
Елена Дятлова, глава администрации Калининграда;
Владимир Бондаренко, глава администрации Светлогорского городского округа;
Александр Китаев, глава Зеленоградского муниципального округа;
Сергей Подольский, глава администрации Гурьевского муниципального округа;
Ирина Гракова, глава администрации Янтарного городского округа;
Владимир Устинов, глава администрации Правдинского муниципального округа;
Леонид Шибаев, глава администрации Пионерского городского округа;
Нина Федорова, глава Балтийского городского округа;
Андрей Семиков, врио главы администрации Багратионовского муниципального округа.
Архитекторы:
Игорь Ли, председатель Калининградского регионального отделения Союза архитекторов России (КОСАР);
Римма Гаврилюк (ООО «АМ Квадр»);
Александр Кубасов («Архитектурная мастерская 4+»);
Юрий Москвитин (ООО «Ар-Деко»);
Владимир Панифедов (ООО «Другая архитектура»);
Петр Черненко («Центр кадастровой оценки и мониторинга недвижимости»);
Сергей Чечин (архбюро-мастерская Сергея Чечина).
Евгений Костромин. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».
Из прошлого состава Совета в нынешний перешли всего два архитектора: главный архитектор области Евгений Костромин и председатель КОСАР Игорь Ли. При этом статус Костромина был понижен — из кресла председателя он пересел на место зама. Сам он «Новому Калининграду» сообщил, что «есть повыше рангом чиновники, которые могут взять на себя такую ответственность».
«Смена руководства больше касается организации мероприятия, — добавил он. — Во многих регионах вообще губернаторы курируют это направление. Ничего тут страшного нет. Ранее в положение внесли изменения, поэтому кандидатуры утверждены минградом — это теперь в его полномочиях».
Если ротация не могла вызвать протеста у Костромина (с недавнего времени это чисто формальная процедура), то включение в совет министров и их замов из непрофильных министерств главного архитектора удивило.
«В ранних составах Совета принимали участие представители ГИБДД и Роспотребнадзора. Но тут, если честно, я не совсем понимаю, зачем пригласили столько министров и замов. С главами понятнее, они, как правило, делегируют свои полномочия главным архитекторам муниципальных образований. Вероятно, будем какие-то вопросы рассматривать, которые касаются градостроительной политики, с задействованием этих министерств», — добавил Костромин.
Главный архитектор отметил, что экспертов, исключенных из состава Совета, могут пригласить на следующий год. Что касается Игоря Ли, то он прошел только за счет переизбрания на пост председателя КОСАР. Костромин также заметил, что в новом составе Совета право голоса есть и у чиновников, и у архитекторов. При этом муниципальные чиновники могут голосовать только по своим округам.
Игорь Ли. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».
Председатель Калининградского регионального отделения Союза архитекторов России Игорь Ли, с которым связался «Новый Калининград», считает, что принцип ротации совсем неплох. При этом функционал Совета остался довольно узким.
«Давайте мы от состава чуть абстрагируемся и попытаемся пошире вообще посмотреть на эту тему, — предложил Ли. — Любой город, согласно нашему градостроительному кодексу Российской Федерации, обязан иметь Генеральный план. И все города его имеют. Это стратегический документ, как Конституция в стране, который показывает основные направления развития любого города. Вслед за Генеральным планом идут Правила землепользования и застройки, которые обязано разработать, принять, утвердить и исполнять любое муниципальное образование. Это документ уже более подробный, который зонирует территорию города на локальные зоны, в каждой из этих зон прописаны градостроительные параметры, разрешённое и условно разрешённое использование, даны регламенты по проценту застройки земельного участка, по высоте и этажности зданий и так далее. А также у нас есть такой раздел, который когда-то это назывался проектом детальной планировки (ПДП), а ныне это называется проектом планировки территории. Этот раздел у нас не является обязательным по Градкодексу, но он очень желателен».
К разработке всех упомянутых и важнейших городских документов, по словам Игоря Ли, Градсовет отношения не имеет, что приводит к «хаотичной застройке, не имеющей чёткой и понятной планировочной структуры».
«Если раньше эти документы разрабатывались какими-то нам известными и понятными людьми (например, Ольга Викторовна Красовская из Санкт-Петербурга, которая хорошо знала город), то сегодня какая система разработки всех этих документов практикуется? Объявляется тендер, администрация любого города объявляет торги, и кто дешевле предложение дал, тот и взялся (даже при каком-то минимальном соблюдении квалификационных параметров). Он выиграл и что-то там разработал. Но к чему это зачастую приводит? К тому, что по формальным признакам документ всему соответствует, а вот содержание там абы какое. Оно часто недостаточно проработанное. Никто этого всего толком не обсуждает. Проводятся какие-то формальные публичные слушания, выходит объявление о публичных слушаниях, которое никто не читает, а на эти публичные слушания приходит 3−5 человек. Они что-то там послушали, а власти формально отчитались, что население проинформировано. Галочку поставили, и всё хорошо. Документ утвердили, приняли, и все довольны. А потом мы все обязаны его исполнять», — сообщил Ли.
Архитектор отметил, что члены КОСАР пытались донести эту озабоченность до министра градостроительной политики Кристины Подскребкиной, однако недостаточно проработанные документы принимаются и сегодня.
«Вот чем у нас должен заниматься Градостроительный совет? — продолжил свою мысль Игорь Ли. — Вот я ни разу не помню, чтобы на Градсовете обсуждался какой-то разрабатываемый Генеральный план любого нашего города или населённого пункта Калининградской области. Я ни разу не помню, чтобы обсуждались какие-то Правила землепользования и застройки, которые потом при их утверждении становятся документом, который мы все обязаны исполнять. То есть эти документы уже не подлежат обсуждению, они подлежат исполнению. Правила землепользования и застройки тоже не обсуждались, насколько я знаю. Никакие и ни разу. Проекты планировки территории не обсуждались, насколько я знаю, по-моему, тоже ни разу. А чем занимается у нас на сегодня Архитектурно-градостроительный совет? На Градсовете мы, как правило, обсуждаем конечный результат вот этого всего весьма длительного процесса. То есть проект отдельно взятого здания либо группы зданий. Градсовет, к сожалению, никак не влияет ни на разработку Генеральных планов, ни на разработку, принятие и утверждение правил землепользования и застройки, ни на проекты планировки территорий. Мы рассматриваем только штучные проекты, и, к сожалению, часто это сводится просто к обсуждению отделки фасада».
Александр Башин. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».
Исключенный из Совета архитектор Александр Башин, занимавший пост главного архитектора Калининграда с 2005-го по 2008-й и кресло главного архитектора Калининградской области с 2010-го по 2015-й годы, заявил, что, по его мнению, Совет необходимо вовсе расформировать, так как его члены не несут ответственности за принятые решения.
«Совет всегда был совещательным органом при главном архитекторе, — пояснил Башин, — на Совет выносились сложные и спорные объекты, когда главному архитектору нужен был совет, как поступить, когда он сомневался в правильности принятия решения. При этом ответственность оставалась в любом случае на главном архитекторе. Сейчас полномочий по согласованию у главного архитектора нет. Градостроительный совет размывает ответственность за принятие решения. Думаю, что в сложившейся ситуации Совет не нужен. С Градсоветом или без, как показала практика, на 90% принимаются решения о строительстве практически всех объектов, в том числе сомнительных и ошибочных. Наверное, ответственность должна быть персональная у чиновников минграда по утверждению параметров застройки и у главного архитектора за архитектурный облик».
Далее Башин отметил, что при том количестве чиновников, прошедших в Совет, этот орган «становится бессмысленным, так как решения там принимаются большинством голосов».
«У архитекторов остается только моральная ответственность перед горожанами, — добавил он. — Так как Совет называется архитектурно-градостроительным, архитекторы остаются, как всегда, виноватыми во всех смертных грехах. Чиновники не несут ответственности, главный архитектор тоже не несёт ответственности. Сейчас старый Градсовет разогнали, поменяли, ротировали, и вообще непонятно, кто теперь несёт ответственность: старый Совет, новый Совет или будущий Совет. Ответственности нет никакой».
Башин напомнил, что в Москве накануне провели архитектурную реформу, в результате которой власти избавились от «лужковского совета», созданного в 1998 году, и создали «собянинскую комиссию» (постановление вступит в силу с 30 сентября 2026 года). Через новую комиссию, согласно майскому номеру (№ 30) «Вестника Москвы», будут пропускать не только проекты зданий, а почти всё, что влияет на внешний вид города: вывески, фасады, крышные конструкции, арт-объекты, благоустройство, временные ограждения, некапитальные объекты и т.д.
«В Москве Совет не собирался очень давно, и, видимо, смысла в нём не оказалось, — прокомментировал это решение Башин. — При этом надо сказать, что в Москве результаты очень хорошие по градостроительству. Москва стала просто шикарной».
Говоря о новом составе Совета, в который прошло большое число чиновников, Башин заметил, что «раньше такого не было».
«Всё-таки Градсовет — это дело оно экспертное. Экспертов не так много в городе, особенно градостроителей. И тема ротации, знаете, это немножко не для градостроительных советов. Члены Совета не так часто должны меняться. Мне кажется, их стоит выбирать хотя бы на срок действия губернатора, — сообщил он. — Мнение архитектора, видимо, настолько значимое, что на каждого архитектора специально ставят по несколько чиновников. Неспроста, наверное. То есть какие-то решения, которые нужны чиновникам, они теперь по-любому проведут. Лояльное решение теперь гарантируется. Чиновники же не могут голосовать против того, что им скажут. В предыдущем Совете архитекторов точно было побольше. Были там представители ГО и ЧС, а за чиновников больше Костромин. В новом же варианте у альтернативного мнения шансов нет. Жаль, что у нас к этому всё подводится. Независимых мнений всё меньше и меньше. Сказать-то можно свою точку зрения, но принять её в таких условиях, наверное, будет невозможно».
Закончил архитектор на мысли, которую, как он уверяет, специалисты высказывают все чаще. «Создавать можно любые организации, смысл-то от этого не меняется. Но проектов всё меньше и меньше. Спроса на объекты коммерции и на жильё всё меньше и меньше, механизмов финансирования таких проектов тоже всё меньше. То есть инвестиции-то уменьшаются, а чиновники увеличивают своё влияние. С одной стороны, у нас кризисная такая ситуация. Не в полной силе, конечно, но чувствуется уменьшение объёмов проектирования и строительства. Об этом все говорят. При этом препонов административных меньше не становится. Вот что больше-то пугает. Наоборот, по идее, в период кризиса нужно уменьшать административные барьеры, чтобы инвестору как-то было полегче. А у нас наоборот. У нас только усугубляется эта история», — закончил он свою мысль.
Олег Копылов. Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград».
Еще один бывший член Градсовета, руководитель бюро «Студия архитектуры» Олег Копылов, говоря о новом составе, вспомнил басню Крылова. "А вы, друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь… Есть такая басня. Это из той же серии. Или вот когда пироги печёт сапожник, а сапоги… Ну, в общем, тут та же история. Люди не хотят заниматься своими профессиональными вещами. Может быть, потому что забыли о своей профессии. А нам они тоже запрещают это делать.
Есть еще такая идея. Она не моя, а моего коллеги-архитектора, который ни в какие составы и жюри не входит, но всегда так ёрничает немножечко. Так вот он сказал, что интересная получается ситуация: приезжают люди к нам в область, и они не ведут себя как гости. Один приехал — снёс Дом Советов. Другие пришли (не будем называть имён), и они тоже не считаются с мнением архитектурной общественности. Даже дело не в наших архитекторах. Вот даже если бы из Перми вы архитекторов сюда привезли или с Дальнего Востока, они бы сказали ровно то, что сказали мы. А я уже не говорю про каких-нибудь немцев, которые вообще стараются не дышать на старину и на законсервированные территории. А тут собралась кучка дилетантов и диктует нам повестку. Они потом всё равно все уедут. Они же все временно тут, в нашей областной администрации. А город они нам испортят на десятилетия. Вот основная мысль. Не я ее сказал, но с ней все согласны. Может, они все хорошие люди и даже замечательные. И чиновники, может быть, хорошие. Но мы же знаем, что чиновники — это народ подневольный. У них же всё как в армии. Они не могут там возразить, даже если сами понимают, что это неправильно. Они не могут ничего там сказать против начальника. Мнение начальника для них закон. Или они вылетят с работы. Получается, что есть у нас этот истончённый слой профессионалов, а он тоньше некуда. И вот этот тонкий слой архитектурной общественности сейчас забивают. Просто забили его, сделали из него маргиналов. У нас всех не хватает. Учителей, музыкантов, архитекторов, скульпторов. У нас всех не хватает. Напряжёнка с профессией", — сказал Копылов.
В последний раз состав Совета менялся 3 июля 2025 года. В прошлогодний список попали архитекторы, уже принимавшие участие в прежних составах совета. Среди них члены регионального отделения «Союза архитекторов России» Александр Башин (он возглавляет бюро «Архпроект Групп») и Олег Копылов (руководитель бюро «Студия архитектуры»). Также в предыдущем составе были три новых человека: Наринэ Арустамова (главный архитектор проектов ООО «АМ Квадр»), Мария Зеткина (главный архитектор проектов ООО «МОНО») и руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков, занимавший ранее пост главного архитектора Зеленоградска. Из предыдущего списка в текущем составе остался лишь Игорь Ли, переизбранный на пост председателя реготделения «Союза архитекторов России».
Текст: Иван Марков, фото: архив «Нового Калининграда».