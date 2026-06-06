Приморье представит свой туристический потенциал на форуме «Путешествуй!»

«У гостей этого фестиваля всегда большой интерес к знакомству с востоком России — есть спрос на пляжные туры, событийный календарь, экстремальный отдых, возможности для семейных поездок. Буквально через пару недель после форума Владивосток уже встречает самых нетерпеливых путешественников из западных регионов нашей страны — приезжают по “горячим следам” с нашими путеводителями, картами и почти готовым планом отдыха», — отметили в туристско-информационном центре Приморья.