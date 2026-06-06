Приморье представит свой туристический потенциал на форуме «Путешествуй!»

Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет 10−14 июня в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В число участников мероприятия войдут представители Приморья, сообщили в краевом агентстве проектного управления.
«У гостей этого фестиваля всегда большой интерес к знакомству с востоком России — есть спрос на пляжные туры, событийный календарь, экстремальный отдых, возможности для семейных поездок. Буквально через пару недель после форума Владивосток уже встречает самых нетерпеливых путешественников из западных регионов нашей страны — приезжают по “горячим следам” с нашими путеводителями, картами и почти готовым планом отдыха», — отметили в туристско-информационном центре Приморья.
Посетители краевого стенда узнают о гастрофестивалях, скидках на туры, попробуют традиционные угощения и получат шанс выиграть семейное путешествие в Приморье. Также с использованием ИИ они смогут сделать памятные кадры на фоне мыса Тобизина и тисовой рощи на острове Петрова, у Токаревского маяка и на мостах Владивостока.
«Мы постарались организовать работу на стенде так, чтобы любая из активностей стала неким стимулом для поездки в Приморье. На экране будут транслироваться фильмы приморцев, принимавших участие в конкурсе “Дальний Восток — Земля приключений”. Новый выпуск журнала “Чудеса Приморья” станет своеобразным путеводителем по летнему Приморью и поможет спланировать отдых в нашем регионе», — сказала директор краевого туристско-информационного центра Ольга Гуревич.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.