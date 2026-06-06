В Башкирии в лесу заблудилась женщина

Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
По номеру 112 поступило сообщение о том, что женщина прошла через лес и заблудилась. В результате она была найдена родственниками. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Вчера вечером, 5 июня, в Иглинском районе в лесу заблудилась женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
По номеру 112 поступило сообщение о том, что женщина прошла через лес и заблудилась. В результате она была найдена родственниками. Медицинская помощь ей не потребовалась.