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В Башкирии в лесу заблудилась женщина

Вчера вечером, 5 июня, в Иглинском районе в лесу заблудилась женщина.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

По номеру 112 поступило сообщение о том, что женщина прошла через лес и заблудилась. В результате она была найдена родственниками. Медицинская помощь ей не потребовалась.