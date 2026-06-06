«Переносчики бешенства и паразитов»: красноярцев просят быть осторожными с сусликами

В связи наступлением жаркой погоды и наплывом отдыхающих на остров Татышев красноярский Роспотребнадзор предупреждает об опасностях близкого контакта с сусликами.
Эти зверьки уже привыкли выпрашивать еду у людей, которые, видя милого зверька, не могут устоять перед его очарованием и часто кормят с рук и делают фото, максимально к нему приблизившись.
«Важно помнить: как бы мило ни выглядели суслики, близкий контакт и кормление с рук может быть опасным для вашего здоровья! Эти зверьки могут проявлять агрессию и являться переносчиками гельминтов, а также ряда других серьезных заболеваний, таких как бешенство, туляремия, листериоз и не только», — предупреждают в ведомстве.
Специалисты советуют тем, кто хочет покормить сусликов, делать это правильно: не с рук, а бросая корм на землю, чтобы зверек самостоятельно его подобрал.