«Переносчики бешенства и паразитов»: красноярцев просят быть осторожными с сусликами

«Важно помнить: как бы мило ни выглядели суслики, близкий контакт и кормление с рук может быть опасным для вашего здоровья! Эти зверьки могут проявлять агрессию и являться переносчиками гельминтов, а также ряда других серьезных заболеваний, таких как бешенство, туляремия, листериоз и не только», — предупреждают в ведомстве.