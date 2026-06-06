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После рейда из Красноярского края выдворят 47 нелегальных мигрантов

Красноярская полиция провела очередной рейд по нелегальным мигрантам.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае полицейские провели очередной масштабный рейд по нелегальным мигрантам. В региональном МВД уточнили, что в операции «Нелегал-2026» также участвовали сотрудники ФСБ, прокуратуры и бойцы Росгвардии.

Только за четыре дня пресекли 262 нарушения законодательства. Так, за незаконное осуществление трудовой деятельности к административной ответственности привлекли 34 иностранца. Депортации из России подлежат 47 человек.

Кроме того, на недобросовестных работодателей составили 35 протоколов за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Полицейские завели семь уголовных дел в сфере миграции.

Работа по выявлению нарушений миграционного законодательства на территории края продолжается.