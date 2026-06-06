После рейда из Красноярского края выдворят 47 нелегальных мигрантов

Только за четыре дня пресекли 262 нарушения законодательства. Так, за незаконное осуществление трудовой деятельности к административной ответственности привлекли 34 иностранца. Депортации из России подлежат 47 человек.
Кроме того, на недобросовестных работодателей составили 35 протоколов за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Полицейские завели семь уголовных дел в сфере миграции.
Работа по выявлению нарушений миграционного законодательства на территории края продолжается.