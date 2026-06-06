Специалисты сказали, как определить сладкую клубнику по одному взгляду на ягоду

Совет, как определить сладкую и пахучую клубнику по одному взгляду на ягоду, дали специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
Они советуют выбирать сухую ягоду, ярко-красного цвета с зелеными мясистыми чашелистиками (зелеными листиками). Если зеленые листики плотно прилегают к ягоде — она может кислить, а если слегка отогнуты — ягода будет сладкой, утверждают специалисты.
Кроме того, они предлагают перед покупкой понюхать ягоду.
«Запах: яркий, земляничный, насыщенный. Если клубника совсем не пахнет — увы, она созревала “в дороге”, — отметили санврачи.
Санврачи советуют не пробовать немытую клубнику с прилавка и помнить, что клубника — продукт скоропортящийся.
«Покупайте столько, сколько готовы съесть за 1−2 дня. А если взяли слишком много — смело отправляйте в заморозку, она отлично сохраняет витамины», подчеркнули специалисты.
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