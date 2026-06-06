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В Хабаровске женщина пригласила домой незнакомца, отсидевшего 23 года

Мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже золотой цепочки стоимостью около 50 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В отдел полиции № 3 обратилась жительница Индустриального района. Женщина рассказала, что лишилась ювелирного украшения после знакомства с двумя мужчинами.

По данным правоохранителей, в тот день хабаровчанка находилась в гостях у подруги, где распивала спиртные напитки. Ночью по дороге домой она зашла в магазин, а затем разговорилась с двумя незнакомцами и пригласила их к себе. После ухода гостей женщина обнаружила пропажу золотой цепочки.

Оперативники установили личность предполагаемого похитителя и задержали 45-летнего жителя Кировского района. По информации полиции, ранее мужчина был судим за убийство, разбой, вымогательство и угон автомобиля и провёл в местах лишения свободы 23 года.

Как пояснил задержанный, на следующее утро после кражи он сдал украшение в ломбард за 15 тысяч рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на продукты и алкоголь.

Для возмещения ущерба сотрудники полиции изъяли принадлежащий подозреваемому смартфон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.