В Хабаровске женщина пригласила домой незнакомца, отсидевшего 23 года

По данным правоохранителей, в тот день хабаровчанка находилась в гостях у подруги, где распивала спиртные напитки. Ночью по дороге домой она зашла в магазин, а затем разговорилась с двумя незнакомцами и пригласила их к себе. После ухода гостей женщина обнаружила пропажу золотой цепочки.