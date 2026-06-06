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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в нижегородском аэропорту

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Нижегородская правда

Аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде снова работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, что сегодня, 6 июня, примерно с 00:11 в районе нижегородского аэропорта вводили временные ограничения на использование воздушного пространства. Рейсы принимались и выпускались только по согласованию с соответствующими органами.

В результате были задержаны четыре рейса на вылет, а еще три отменены.

Сейчас аэропорт вновь отправляет и принимает самолеты согласно регулярному расписанию.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородцы смогут добраться до Минска прямым авиарейсом.