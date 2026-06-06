В Муромцевском районе Омской области провели семинары по кибербезопасности

Участники волонтерского движения «ИТ-тимуровцы Омской области» организовали серию выездных обучающих семинаров по кибербезопасности для жителей Муромцевского района. Проведение подобных занятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Слушателями семинаров стали школьники, студенты и представители старшего поколения. Участники семинаров узнали о новых способах мошенничества. Также они получили практические рекомендации по безопасному использованию мобильных приложений и защите личной информации. Особое внимание было уделено специфике телефонного и дистанционного мошенничества, а также способам противодействия психологическому давлению со стороны злоумышленников.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.