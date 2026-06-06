Володин назвал города, где хорошо исполняют закон о защите русского языка

Политик в своем канале в «Максе» напомнил, что три месяца назад вступили в силу нормы, которые обязывают избавить общественные пространства городов от излишних надписей на иностранных языках. С 1 марта 2026 года вся информация на вывесках, указателях и табличках должна быть выполнена на русском языке. Также допускается дублирование на языках народов России.