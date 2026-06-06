Володин назвал города, где хорошо исполняют закон о защите русского языка

Политик в своем канале в «Максе» напомнил, что три месяца назад вступили в силу нормы, которые обязывают избавить общественные пространства городов от излишних надписей на иностранных языках. С 1 марта 2026 года вся информация на вывесках, указателях и табличках должна быть выполнена на русском языке. Также допускается дублирование на языках народов России.
Исключение сделано для фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, которые могут сохраняться в оригинальном виде.
Важно, чтобы нормы закона эффективно исполнялись на местах, уверен председатель ГД. Положительным примером, по его словам, служат Краснодар, Магнитогорск и Ярославль, где владельцы бизнеса и местные власти заблаговременно приступили к замене информационных носителей.
Однако, признал Володин, такие меры принимают не во всех регионах, что требует дополнительного контроля.
Русский язык, как напомнил председатель Госдумы, является национальным достоянием и его защита — общая задача государства, общества и каждого гражданина. Ровно 15 лет назад праздник в честь великого и могучего получил официальный статус, что подчеркнуло его важность для государства и общества.
Начиная с 2021 года Государственной Думой было принято 32 федеральных закона, направленных на сохранение и развитие русского языка, отметил Володин.