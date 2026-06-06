Паслер открыл фестиваль мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме

В приветственной речи глава региона поблагодарил участников за приезд и пожелал им насыщенного отдыха. После церемонии колонна из более чем 4 тыс. мотоциклистов отправилась из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Особое внимание уделено медикам-байкерам.