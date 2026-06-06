Летний фестиваль «Крошка ГТОшка» состоялся в кузбасской Юрге

Юные жители Юрги приняли участие в летнем фестивале «Крошка ГТОшка», организованном в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации кузбасского города.
Соревнования прошли в спортивном комплексе «Снежинка». В них приняли участие шесть команд. Юные спортсмены продемонстрировали ловкость, меткость, быстроту и умение работать в команде.
За оценку результатов отвечали профессиональные специалисты городского центра тестирования ГТО. Они также следили за правильностью выполнения всех заданий. По итогам марафона были определены победители и призеры соревнований. Все участники были отмечены заслуженными наградами, яркими дипломами и памятными призами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.