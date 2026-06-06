В Беларуси 20-рублевая монета будет выпущена в обращение 15 июня 2026 года.
Как сообщили в Национальном банке Беларуси, монета является слитковой (инвестиционной), а отчеканена она на гомельском предприятии «Кристалл». Называется монета «Славянка», ее номинал — 20 белорусских рублей, проба сплава — 999,9, масса — 31,1 грамма, диаметр составляет 38,6 миллиметра.
Как добавили в Нацбанке, тираж «Славянки» — 15 тысяч штук. В обращение она будет выпущена, как говорились, уже в понедельник, 15 июня 2026 года.
— О дате поступления монеты в продажу сообщим дополнительно, — отметили в Нацбанке.
Ранее мы писали о том, что уроженка Беларуси юмористка Елена Воробей в собственный день рождения, а отмечает она его в самом начале лета, назвала свой настоящий возраст (читать далее вот тут).