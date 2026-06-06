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По Калининградской области поедет «Красная машина»

Развитие хоккея в самом западном регионе РФ намерен курировать Роман Ротенберг.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Калининградской области хоккеем на постоянной основе занимаются около 3 тысяч человек, но скоро местных хоккеистов может стать заметно больше.

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Алексей Беспрозванных подписал соглашение о партнерстве с основателем детско-юношеской академии «Красная Машина Юниор», первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.

В ближайшей перспективе — создание у нас филиала юниорской «Красной машины». Бренд и в целом намерен курировать развитие детско-юношеского, а также массового хоккея в регионе. Кроме того, возможна реализация совместных социальных проектов в области спорта.