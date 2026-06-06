В Братском районе Приангарья обновят участок автодороги А-331 «Вилюй»

Участок федеральной трассы А-331 «Вилюй» протяженностью 23,3 км отремонтируют в Братском районе Иркутской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
«На участке федеральной автомобильной дороги от села Покосного до подъезда к селу Кузнецовка на отрезке со 139-го по 162-й километр покрытие проезжей части выполнено из бетонных плит, их состояние не отвечает современным стандартам. Местные жители и гости региона неоднократно обращались с просьбой провести ремонт», — отметила осуществляющая полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Дарья Селех.
На этом отрезке трассы уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку. Работы рассчитаны на два года. Их начнут в 2027-м, завершат — в 2028-м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.