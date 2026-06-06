В Братском районе Приангарья обновят участок автодороги А-331 «Вилюй»

«На участке федеральной автомобильной дороги от села Покосного до подъезда к селу Кузнецовка на отрезке со 139-го по 162-й километр покрытие проезжей части выполнено из бетонных плит, их состояние не отвечает современным стандартам. Местные жители и гости региона неоднократно обращались с просьбой провести ремонт», — отметила осуществляющая полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Дарья Селех.