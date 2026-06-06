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Работники предприятия в Саратовской области освоили бережливые технологии

Обучение для них провели на «Фабрике процессов».

Источник: Национальные проекты России

Сотрудники компании «ТОСС», расположенной в Саратовской области, освоили бережливые технологии на учебной площадке «Фабрика процессов». Предприятие является участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.

Перед командой компании стояла задача — выпустить изделия требуемого качества с минимальной себестоимостью и получить максимальную прибыль. Во время тренинга участники под руководством сертифицированных тренеров регионального центра компетенций научились выявлять и устранять проблемные места с помощью бережливых технологий.

За счет участия в федпроекте предприятие «ТОСС» намерено ежегодно увеличивать производительность труда на 5% в течение трех лет. В качестве пилотного потока для внедрения улучшений в компании выбрали процесс изготовления стеклоизоляторов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.