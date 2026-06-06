Парковочный вопрос на улице Родионова: власти и жители наметили план решения проблемы

После закрепления права собственности товарищество сможет принять участие в конкурсе на получение субсидии на благоустройство территории — в частности, на асфальтировку, расширение проезда, установку бордюров и другие работы. Основанием для этого служит постановление № 1059. Администрация Нижегородского района пообещала помочь жителям с подготовкой документов и сопровождать вопрос на всех этапах.