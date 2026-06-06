Парковочный вопрос на улице Родионова: власти и жители наметили план решения проблемы

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода нашли путь к решению проблемы нехватки парковочных мест на придомовой территории дома № 11 по улице Родионова. Итоги обсуждения подвели по результатам встречи местных жителей и представителей районной администрации, которая прошла 3 июня.
Для обустройства парковки предлагается поэтапный механизм. Сначала ТСН «Бастион» может взять в аренду нужный земельный участок — для этого необходимо подать пакет документов (в том числе схему участка, подготовленную кадастровым инженером) в рамках постановления № 1300. По всем вопросам оформления администрация района готова оказать консультационную поддержку.
Следующий шаг — перемежевание участка, который сейчас находится в муниципальной собственности, и оформление земли в собственность ТСН «Бастион». Эта процедура регулируется статьей 11.9 Земельного кодекса РФ.
После закрепления права собственности товарищество сможет принять участие в конкурсе на получение субсидии на благоустройство территории — в частности, на асфальтировку, расширение проезда, установку бордюров и другие работы. Основанием для этого служит постановление № 1059. Администрация Нижегородского района пообещала помочь жителям с подготовкой документов и сопровождать вопрос на всех этапах.
Участники встречи оценили диалог как конструктивный и результативный. Стороны договорились сохранять прямой контакт и оперативно решать возникающие вопросы.
Напомним, с начала 2026 года в Нижнем Новгороде выписано штрафов за неоплату парковок на общую сумму 96,4 миллиона рублей.