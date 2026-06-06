«Лекции, мастер-классы и экскурсии»: программа летнего фестиваля в Железнодорожных воротах в Калининграде

11:00−19:00 — маркет мастеров; 11:00−13:00 — экскурсия «От кирхи королевы Луизы до Железнодорожных ворот» (стоимость: 1000 рублей); 12:00−14:30 — эскурсия «Железнодорожный путь: от Южного вокзала до Железнодорожных ворот» (стоимость: 1500 рублей); 12:00, 13:00 — мастер-класс «Ботанический скетч с натуры» (14+, 800 рублей); 12:00, 14:00 — мастер-класс по созданию декоративной метёлки из веток, сухих трав и цветов (12+, 500 рублей); 13:00 — мастер-класс по росписи деревянных фигурок акварелью (6+, 450 рублей); 13:00 — мастер-класс по росписи подсвечника и заливке ароматической свечи (7+, 1100 рублей); 14:00 и 16:00 — мастер-класс по шитью гусей и чаек (10+, 750 рублей); 14:00 — лекция гида и культуролога Николая Перкусова «Игры в солдатиков и не только». О феномене детских «войнушек» и взрослом увлечении исторической реконструкцией; 15:00 — лекция создателя и руководителя проекта «Хранители руин» Василия Плитина: «Кирха Бранденбурга в Ушаково: история, загадки, сегодняшний день»; 16:00 — разговор о предметах старого быта с автором проекта «Кёнигсберг в руках», поисковиком и коллекционером Александром Катерушей; 17:00 — выступление барда Анны Снегирёвой.