Молодежь Хабаровского края активно участвует в патриотических проектах

Свыше 173 тысяч молодых жителей Хабаровского края принимают участие в различных патриотических проектах. Организация патриотического воспитания отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по делам молодежи краевого правительства.
В регионе реализуется федеральный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)». Он нацелен на продвижение духовно-нравственных ценностей и развитие добровольчества.
«Ключевая задача проекта — помощь фронту и сбор гуманитарной помощи. В рамках краевого проекта “День добрых дел” в регионе проводятся различные инициативы и акции, направленные на помощь семьям участников СВО. Их организуют добровольцы совместно с активистами Движения первых», — отметили в комитете по делам молодежи правительства края.
Особое внимание уделяется молодым семьям. В 2026 году около 3,7 тыс. молодых семей приняли участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.