Сотрудник Заксобрания Нижегородской области Андерсон отправится на СВО

Как сообщили в региональном парламенте, Олег Андерсон занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи уже 12 лет. А в 2022 году он стал добровольцем и по зову души отправился в зону СВО. Там он получил ранение, после чего вернулся к работе в региональном парламенте. Все это время он продолжал заниматься волонтерской деятельностью.