Двое бойцов из Нижегородской области вернулись домой из украинского плена

Россия провела очередной обмен военнопленными с Украиной. В числе освобожденных бойцов были и уроженцы Нижегородской области. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека по региону Оксана Кислицына в соцсетях.
Всего из украинского плена удалось вызволить 185 российских военнослужащих. Сейчас они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Бойцов сопровождала Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Среди вернувшихся оказались двое нижегородцев. Один из них родом из Починковского округа. Он был мобилизован и почти год провел в плену. Второй — контрактник из города Кулебаки.
«У обоих наших вернувшихся парней — просто очаровательные, светлые мамы. В них столько достоинства, любви и мужества, что хочется говорить только слова восхищения. Это они своими молитвами и слезами приближали возвращение», — отметила Оксана Кислицына.
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