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Двое бойцов из Нижегородской области вернулись домой из украинского плена

Всего из украинского плена удалось вызволить 185 российских военнослужащих.

Россия провела очередной обмен военнопленными с Украиной. В числе освобожденных бойцов были и уроженцы Нижегородской области. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека по региону Оксана Кислицына в соцсетях.

Всего из украинского плена удалось вызволить 185 российских военнослужащих. Сейчас они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Бойцов сопровождала Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Среди вернувшихся оказались двое нижегородцев. Один из них родом из Починковского округа. Он был мобилизован и почти год провел в плену. Второй — контрактник из города Кулебаки.

«У обоих наших вернувшихся парней — просто очаровательные, светлые мамы. В них столько достоинства, любви и мужества, что хочется говорить только слова восхищения. Это они своими молитвами и слезами приближали возвращение», — отметила Оксана Кислицына.

Ранее на сайте pravda-nn.ru Захар Прилепин рассказал, почему вернулся со службы на СВО спустя полгода.

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