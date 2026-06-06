В Хабаровском крае блогеров зовут в «Министерство контента»

Участникам предстоит создавать медиапроекты, рассказывающие о современных производствах, технологиях и рабочих профессиях. Авторы будут работать над тем, чтобы сложные производственные процессы становились понятнее широкой аудитории, а представления о промышленности — более современными и актуальными.