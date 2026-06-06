Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае блогеров зовут в «Министерство контента»

Участники проекта смогут создавать медиапроекты совместно с федеральными ведомствами.

В Хабаровском крае журналистов, блогеров, авторов и специалистов по связям с общественностью из Хабаровского края приглашают присоединиться к треку «Министерство контента» всероссийского проекта «ТопБЛОГ», — сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края.

Новый формат реализуется в рамках президентской платформы Россия — страна возможностей и национального проекта «Молодёжь и дети». В программе участвуют шесть федеральных министерств, включая Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое курирует направление «Промышленность».

Участникам предстоит создавать медиапроекты, рассказывающие о современных производствах, технологиях и рабочих профессиях. Авторы будут работать над тем, чтобы сложные производственные процессы становились понятнее широкой аудитории, а представления о промышленности — более современными и актуальными.

Как отмечают организаторы, проект впервые создаёт площадку для системного взаимодействия блогеров и государственных структур. Участники смогут сотрудничать с профильными ведомствами, участвовать в информационных кампаниях и разрабатывать контент по реальным государственным задачам.

Подать заявку можно до 16 июня на цифровой платформе «ТопБЛОГ». Кандидатам предстоит пройти конкурсный отбор, включающий оценку портфолио и тестирование.

Финал шестого сезона состоится осенью в Мастерская управления «Сенеж». Лучшие участники представят свои медиапроекты представителям федеральных министерств.