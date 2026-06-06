В Челябинске встретили участников ралли с танцами и слезами на глазах

В челябинском аэропорту со слезами на глазах и криками «Ура!» встретили героев международного ралли Taklamakan. Экипажи команды URAL MOTORSPORT из Миасса вернулись домой после 17 дней ада в пустыне, где температура зашкаливала за 50 градусов. Участников гонки по возвращении домой ждал приятный сюрприз, как их встретили — в репортаже корреспондента ИА «Первое областное».
«Такла-Макан позади, URAL MOTORSPORT триумф лови!» — такими словами сегодня, 6 июня, встретили в челябинском аэропорту участников престижного международного ралли в Китае. Две наши команды из Миасса достойно выступили в гонке, один из экипажей завершил ее на призовом подиуме.
Название пустыни Такла-Макан переводится как «войдешь — не выйдешь». 8000 километров песчаных дюн, горных серпантинов и ужасной жары стали жестким тестом для техники и духа.
«Когда у нас случились серьёзные поломки за сотни километров от цивилизации, без связи — только спутниковый телефон — нас посетила мысль: если не починимся, никто не вытащит. Обычный грузовик туда просто не пройдет. Пришлось устраивать мозговой штурм прямо посреди дюн», — рассказал штурман Александр Шмелев.
Самый трогательный и яркий момент произошел на финишной черте. Когда колеса грузовика остановились, команда, не сдерживая эмоций, забралась на крышу гоночного «Урала».
«Было немножко сумбурно, но классно. Мы водрузили российский флаг на международном соревновании. Это огромная гордость — что мы смогли финишировать в такой сложной гонке», — поделился пилот команды Юрий Найман.
В челябинском аэропорту героев ждали не только коллеги из «АЗ “Урал”, но и жены с детьми. Сдерживать эмоции не мог никто: долгие объятия, поцелуи, цветы и дрожащие голоса “Наконец-то дома” — репортеры засняли пронзительные кадры возвращения.
Больше месяца участники ралли питались вдали от дома. Китайские кухня, по признанию гонщиков, «не зашла».
«Она слишком острая и какая-то не сытная. Очень соскучились по русской еде. Приеду домой — съем сразу две больших тарелки борща», — честно признался спортивный директор команды URAL MOTORSPORT Артем Бородин.
Сейчас у гонщиков — долгожданный отпуск и планы, не связанные с штурманскими картами. Юрий Найман собирается выполнить обещание — съесть килограмм пельменей, а Александр Шмелев — выспаться в тишине без гула мотора. Но, как признаются сами спортсмены, уже через пару месяцев они начнут готовиться к новым гонкам.