В Челябинске встретили участников ралли с танцами и слезами на глазах

Сейчас у гонщиков — долгожданный отпуск и планы, не связанные с штурманскими картами. Юрий Найман собирается выполнить обещание — съесть килограмм пельменей, а Александр Шмелев — выспаться в тишине без гула мотора. Но, как признаются сами спортсмены, уже через пару месяцев они начнут готовиться к новым гонкам.