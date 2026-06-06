В Алтайском крае прошли масштабные противопожарные учения

Масштабные учения по борьбе с природными трансграничными пожарами прошли на приграничной территории Алтайского края и Республики Казахстан. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Участие в учениях приняли лесопожарные формирования Алтайского края, а также их казахстанские коллеги. По легенде, на открытой лесостепной территории Бородулихинского района Казахстана рядом с государственной границей России из-за засухи возник низовой пожар. В результате усиления ветра происходит распространение ландшафтного пожара в сторону поселка Ремовского Локтевского района Алтайского края.
Учения прошли в два этапа. На первом этапе специалисты отрабатывали оперативное оповещение о чрезвычайной ситуации, сбор и выдвижение группировок сил и средств на территорию возгорания. Второй этап был посвящен локализации и ликвидации учебного пожара, проведению аварийно-спасательных мероприятий.
«Огонь не знает границ, поэтому нам с казахскими коллегами важно выработать общие методологические подходы по отработке взаимодействия всего комплекса противопожарных мероприятий. Совместные учения — отличная возможность для обмена опытом, проверки готовности служб двух стран к ликвидации природных пожаров, совершенствования совместного реагирования при возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций», — отметил начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесами Минприроды Алтайского края Сергей Лиясов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.