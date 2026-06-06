В Красноярский край из Краснодарского привезли больше 54 тысяч цветов

В мае текущего года в аэропорту Красноярск специалисты регионального управления Россельхознадзора досмотрели 5 партий свежей зелени, поступивших из-за границы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в краевой центр привезли почти 2,5 тонны свежей мяты, базилика, тархуна и кресс-салата. Из Краснодарского края в Красноярский самолетом доставили 54,5 тысячи срезов цветов. Кроме того, из южного региона поступило около 0,5 тонны свежего шпината и больше 110 килограммов клубники. Вся продукция соответствовала российским фитосанитарным требованиям. Читайте также: В аэропорту Красноярск изъяли и сожгли почти полтонны овощей, фруктов, орехов и зелени На юге Красноярского края в столовой и кафе готовили из неизвестного мяса Специалисты нашли нарушения в декларациях на 352 тысячи тонн красноярского зерна В Красноярский край ввезли более 135 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана В Красноярске на рынке изъяли и уничтожили 44 килограмма опасной баранины Через аэропорт Красноярска 10 питомцев улетели в заграничное путешествие С начала года из Красноярского края в Китай отправили больше 25 тысяч тонн рапсового жмыха Жители Красноярского края съели почти 60 тонн импортной клубники.