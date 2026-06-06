Красноярская больница получила лицензию на установку инсулиновых помп детям

«Установка помпы — это не просто медицинская манипуляция, это обучение новой философии жизни с диабетом. Благодаря лицензии ВМП мы можем не только установить устройство, но и провести полный цикл настройки и обучения семьи в условиях круглосуточного стационара, что кратно повышает эффективность терапии и безопасность ребенка», — отметила заместитель главного врача по детству Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 Юлия Кузнецова.