Красноярская больница получила лицензию на установку инсулиновых помп детям

Лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по профилю «Педиатрия» выдали Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Теперь медучреждение может бесплатно устанавливать инсулиновые помпы детям, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
Ранее этот вид высокотехнологичной помощи для маленьких пациентов региона был доступен преимущественно в краевых учреждениях или на коммерческой основе. Получение лицензии позволяет больнице проводить установку помп за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.
«Установка помпы — это не просто медицинская манипуляция, это обучение новой философии жизни с диабетом. Благодаря лицензии ВМП мы можем не только установить устройство, но и провести полный цикл настройки и обучения семьи в условиях круглосуточного стационара, что кратно повышает эффективность терапии и безопасность ребенка», — отметила заместитель главного врача по детству Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 Юлия Кузнецова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.