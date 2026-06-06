Летняя ангина: лор-врач рассказал о рисках заболеть

Риск заболеть ангиной летом так же высок, как и в холодное время года, рассказал врач-оториноларинголог московского Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского, кандидат медицинских наук Георгий Шадрин.
Он отметил, что низкие температуры воздуха сами по себе не вызывают ангину. Это инфекционное заболевание, возбудителем которого являются вирусы или бактерии. Поэтому ангина летом встречается довольно часто.
По словам врача, особенно высокие риски есть у людей, которые имеют в анамнезе хронический тонзиллит — постоянный вялотекущий воспалительный процесс в миндалинах. Когда в организме есть инфекционный очаг, к обострению заболевания могут привести даже минимальные изменения во внешней среде или в привычном образе жизни — достаточно выпить стакан ледяной воды, быстро съесть порцию мороженого из морозилки или искупаться в прохладной воде.
«Местное и общее переохлаждение могут спровоцировать обострение заболевания у людей с хроническим тонзиллитом», — подчеркнул Шадрин.
Но и условно здоровым людям стоит соблюдать разумные меры предосторожности, чтобы не разболеться летом.
Так, врач рекомендует избегать резких перепадов температур — нужно следить за тем, чтобы разница между температурой на воздухе и в помещении не превышала 7 — 10.
Также оториноларинголог предостерег от нахождения под струей воздуха из кондиционера в автомобиле, в офисе или в квартире.
Купаться в открытых водоемах врач советует только тогда, когда вода прогреется до комфортных температур.
Боль в горле или ангина
Не всякая боль в горле свидетельствует о том, что развилась ангина, обратил внимание оториноларинголог.
В отличие от обычной простуды, которая часто сопровождается болью и першением в горле, при ангине боль очень острая, резкая и сильная — настолько, что человек отказывается от еды, воды, ему больно даже разговаривать. При этом есть покраснение и отек миндалин, температура тела повышается часто до 38 — 40.
Также ангине свойственны озноб и повышенная потливость.
При ангине крайне важно не заниматься самолечением. Заболевание опасно своими осложнениями на сердце и сосуды. Поэтому принципиально обращаться к врачу и четко выполнять его рекомендации, следуя назначенному лечению.