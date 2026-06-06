Летняя ангина: лор-врач рассказал о рисках заболеть

В отличие от обычной простуды, которая часто сопровождается болью и першением в горле, при ангине боль очень острая, резкая и сильная — настолько, что человек отказывается от еды, воды, ему больно даже разговаривать. При этом есть покраснение и отек миндалин, температура тела повышается часто до 38 — 40.