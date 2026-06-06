До 10 тысяч в сутки: эксперты назвали цены на аренду у моря

Летом 2026 года российские курорты у моря показали заметный разброс цен на посуточную аренду жилья. В Волгограде интерес к внутреннему туризму также растет, однако самые высокие цены зафиксированы на Балтийском побережье.
По данным аналитиков сервиса «Островок», самым дорогим курортом стал поселок Янтарный, где средняя стоимость аренды жилья достигла 10,1 тыс. рублей в сутки. На втором месте оказался Зеленоградск с показателем 9,1 тыс. рублей, а третью позицию заняла Ялта со средней ценой около 9 тыс. рублей. Также в число дорогих направлений вошли Сириус и Геленджик.
Эксперты отмечают, что цены на Балтийском направлении в целом остаются стабильными, тогда как на Черном море наблюдается небольшое снижение стоимости аренды по сравнению с прошлым годом.
Эксперты дают советы: при планировании отдыха важно учитывать не только стоимость жилья, но и сезонную загруженность курортов. Раннее бронирование помогает снизить расходы и выбрать более выгодные варианты размещения даже в популярных направлениях.
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