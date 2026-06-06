До 10 тысяч в сутки: эксперты назвали цены на аренду у моря

По данным аналитиков сервиса «Островок», самым дорогим курортом стал поселок Янтарный, где средняя стоимость аренды жилья достигла 10,1 тыс. рублей в сутки. На втором месте оказался Зеленоградск с показателем 9,1 тыс. рублей, а третью позицию заняла Ялта со средней ценой около 9 тыс. рублей. Также в число дорогих направлений вошли Сириус и Геленджик.