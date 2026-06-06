Полноценный купальный сезон на калининградском взморье наступит в конце июня

За две последних недели температура воды в Балтийском море поднялась только на два-три градуса по Цельсию и сейчас составляет около +13…+14°С у побережья (только в районе Балтийской косы чуть больше — +15…+16°С). С учетом того, что погода в ближайшей перспективе останется умеренной, комфортно плескаться в волнах Балтики можно будет лишь ближе к концу первого месяца лета. Да и то если не случится существенных похолоданий, а они у нас — дело нередкое.