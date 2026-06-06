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Сергей Аксенов поздравил симферопольцев с Днем города

Сергей Аксенов: Симферополь — важный административный, промышленный и культурный центр Юга России.

Источник: пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил симферопольцев с Днем города 6 июня.

Руководитель республики подчеркнул, что крымская столица имеет богатую историю, неразрывно связанную с Россией и великими именами. Сегодня Симферополь — важный административный, промышленный, культурный и научный центр Юга России.

Глава региона отметил, что в городе ведется масштабная модернизация инфраструктуры, здравоохранения, образования, благоустраиваются парки и дворы, ремонтируются дороги. При этом особое внимание уделяется сохранению исторического облика.

— Хочу сказать самые искренние слова благодарности всем землякам за самоотверженный труд, патриотизм и неравнодушие, за конструктивную критику и вклад каждого в развитие родного Симферополя, — обратился к горожанам Сергей Аксенов.

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