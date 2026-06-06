До вторника в местах поисков Усольцевых будет стоять жара без осадков

В районе Кутурчинского Белогорья, где с 4 по 9 июня проходят масштабные поиски семьи Усольцевых, ожидается жаркая и сухая погода. Как сообщили в экстренных службах региона, до вторника температура воздуха будет держаться на уровне 25−30 градусов тепла, осадков не прогнозируется.
В следующие среду и четверг (10−11 июня) возможны кратковременные дожди и понижение температуры до 20−25 градусов, пишет ТАСС.
Напомним, в поисках участвуют около 80 человек, место оцеплено блокпостами. Если операция не даст результатов, её временно приостановят.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. Ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей у них с собой не было.
В день пропажи погода резко испортилась: утром было +25, после полудня начался ливень, поднялся ветер, температура упала. Искать семью начали только 30 сентября, когда Ирина не вышла на работу, а её сын обратился в полицию.
Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — участвовали более 1,5 тысячи человек. Они прочесали 515 км лесных дорог и 40 кв. км тайги, но следов не нашли.