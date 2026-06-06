До вторника в местах поисков Усольцевых будет стоять жара без осадков

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. Ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей у них с собой не было.