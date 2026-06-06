В ТиНАО Москвы открылась конечная станция для электробусов

По словам Ликсутова, конечные станции повышают эффективность работы городского транспорта. Техника начинает маршрут сразу в нужном районе — ближе к пассажирам, время ожидания транспорта уменьшается. Автобусам и электробусам не нужно тратить время, чтобы доехать до начальной точки маршрута или вернуться в парк на стоянку. Кроме того, на огороженной разворотной площадке у водителей достаточно места, чтобы совершить маневр и снова выйти на линию, не надо делать это на проезжей части.