Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ТиНАО Москвы открылась конечная станция для электробусов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Новая конечная станция для электробусов начала работать у метро «Тютчевская» в ТиНАО Москвы. Для удобства водителей на площадке организована комната отдыха, место для приема пищи, душевые и медицинский пост, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

«С появлением новых конечных станций с зарядной инфраструктурой в столице расширяется сеть электробусных маршрутов. Это позволяет снизить воздействие на экологию, а также делает поездки пассажиров комфортнее. Для инновационных машин на конечной станции в ТиНАО установили две ультрабыстрые зарядные станции», — сказал он.

Станция общей площадью 0,55 га выполнена в едином архитектурном стиле с ближайшей станцией метро. Для удобства водителей там организована комната отдыха, место для приема пищи, душевые, санузел и медицинский пост.

По словам Ликсутова, конечные станции повышают эффективность работы городского транспорта. Техника начинает маршрут сразу в нужном районе — ближе к пассажирам, время ожидания транспорта уменьшается. Автобусам и электробусам не нужно тратить время, чтобы доехать до начальной точки маршрута или вернуться в парк на стоянку. Кроме того, на огороженной разворотной площадке у водителей достаточно места, чтобы совершить маневр и снова выйти на линию, не надо делать это на проезжей части.

Ликсутов добавил, что сегодня в столице работает уже свыше 170 конечных станций, более 50 из которых обслуживают электробусные маршруты. Москва является лидером среди городов Европы и США по количеству электробусов. Около 3 тыс. инновационных машин российского производства обеспечивают работу более 280 маршрутов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше