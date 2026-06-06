В ТиНАО Москвы открылась конечная станция для электробусов

«С появлением новых конечных станций с зарядной инфраструктурой в столице расширяется сеть электробусных маршрутов. Это позволяет снизить воздействие на экологию, а также делает поездки пассажиров комфортнее. Для инновационных машин на конечной станции в ТиНАО установили две ультрабыстрые зарядные станции», — сказал он.
Станция общей площадью 0,55 га выполнена в едином архитектурном стиле с ближайшей станцией метро. Для удобства водителей там организована комната отдыха, место для приема пищи, душевые, санузел и медицинский пост.
По словам Ликсутова, конечные станции повышают эффективность работы городского транспорта. Техника начинает маршрут сразу в нужном районе — ближе к пассажирам, время ожидания транспорта уменьшается. Автобусам и электробусам не нужно тратить время, чтобы доехать до начальной точки маршрута или вернуться в парк на стоянку. Кроме того, на огороженной разворотной площадке у водителей достаточно места, чтобы совершить маневр и снова выйти на линию, не надо делать это на проезжей части.
Ликсутов добавил, что сегодня в столице работает уже свыше 170 конечных станций, более 50 из которых обслуживают электробусные маршруты. Москва является лидером среди городов Европы и США по количеству электробусов. Около 3 тыс. инновационных машин российского производства обеспечивают работу более 280 маршрутов.