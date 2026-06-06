В Воронеже автобус № 51 вернется на проспект Революции

Маршрутка № 51 не будет ездить по улицам Фридриха Энгельса и Никитинской: теперь она вернется на проспект Революции. Нововведения связаны с переходом автобусов с малого класса на средний. Маршрут будет скорректирован с 8 июня, сообщили в мэрии Воронежа.