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Более 40% молодых предпринимателей в России занимаются торговлей

реди молодых владельцев предприятий преобладают мужчины.

Торговля — самая популярная отрасль среди индивидуальных предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет, её выбрали 40,5% молодых бизнесменов, сообщается в исследовании Сбер2B Аналитики.

Другими востребованными направлениями стали транспортировка и хранение (10,7%), профессиональная, научная и техническая деятельность (8,2%), строительство (7,3%), гостиничный бизнес и общепит (5,5%).

Бизнесмены до 35 лет занимают значительную долю в структуре российских ИП. Больше всего их в сфере информационных технологий (26,2%), культуре и спорте (26%), образовании (25,2%), гостиничном бизнесе и общепите (20,1%).

Наиболее заметный рост числа молодых предпринимателей произошёл в профессиональной, научной и технической деятельности (+30,4%), информации и связи (+29,7%), культуре, спорте и досуге (+15,2%), здравоохранении (+14,9%), гостиничном бизнесе и общепите (+13,8%).

Самую высокую долю молодых ИП зафиксировали в Чечне (31,2%), Ингушетии (25,4%), Дагестане (24,5%), Тыве (21,2%), Москве (20,4%), Карачаево-Черкесии (19,7%), Северной Осетии (19,6%), Санкт-Петербурге (18,3%) и Татарстане (18%). Среди молодых владельцев предприятий преобладают мужчины — 57,6%.

«Мы видим, как меняется портрет предпринимателя. Молодые ребята всё активнее идут в технологичные сферы, но при этом не забывают про классическую торговлю и сферу услуг», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.