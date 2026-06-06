395 пар устроили свадебный бум в Волгоградской области 6 июня

Также среди популярных дат июня — 20.06.2026. На этот день уже подано 200 заявлений. А на 26.06.2026 забронировали проведение торжественной церемонии 460 пар. Всего на регистрацию брака до конца 2026 года волгоградцы уже подали порядка девяти тысяч заявлений, из них 2,3 тыс. — в красивые даты.