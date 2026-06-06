395 волгоградских пар поженились в красивую дату 06.06.2026

Сегодня, 6 июня, счастливый день для 395 пар, которые решили создать семью в красивую дату. В свидетельстве о браке у них будет стоять дата 06.06.2026. Кто-то считает это символичным, да и вообще такую дату проще запомнить и не пропустить потом очередную годовщину. Больше всего пар зарегистрируют сегодня в течение дня в ЗАГСах Волгограда (98), Волжского (65), Михайловки (33), Урюпинска (32) и Камышина (30), сообщает администрация Волгоградской области.