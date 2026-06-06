Фестиваль-конкурс «Серебряная мода — 2026» прошел в Пятигорске

Пожилые жители Ставрополья приняли участие в фестивале-конкурсе «Серебряная мода — 2026», прошедшем в Пятигорске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в краевом правительстве.
Участниками фестиваля стали представители 33 центров соцобслуживания региона. Конкурс посвятили Году единства народов России — участники представили разработанные и изготовленные самостоятельно коллекции в стилистике народных костюмов.
«Фестиваль “Серебряная мода” доказывает: возраст — не помеха для творчества, красоты и активной жизни! Глядя на наших участников — ярких, энергичных, вдохновляющих, — понимаешь, что настоящая молодость души не зависит от цифр в паспорте», — сказала заместитель министра труда и соцзащиты населения края Елена Немцева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.