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Ростов признан городом с самым загрязнённым воздухом

Об этом сообщила руководитель областного гидрометцентра Елена Назарова.

По данным областного гидрометцентра, Ростов‑на‑Дону признан городом с наиболее загрязнённой атмосферой в регионе. Об этом сообщила руководитель учреждения Елена Назарова.

Основной причиной высокого уровня загрязнения названо значительное количество автотранспорта в городе. Для мониторинга качества воздуха специалисты проводили отбор проб на городских улицах, вблизи крупных промышленных предприятий и у оживлённых автотрасс.

В целом по области в атмосфере чаще всего фиксируется повышенное содержание следующих загрязняющих веществ: пыли, формальдегида, фенола и оксида азота.

Согласно оценке гидрометцентра уровень загрязнения в Ростове‑на‑Дону — очень высокий, Цимлянск признан самым чистым городом региона, а Шахты занимают среднюю позицию в рейтинге загрязнения.