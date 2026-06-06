В Оренбуржье 95 педагогов колледжей и техникумов повысят квалификацию

Программа повышения квалификации по социальному сопровождению студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стартует в Оренбургской области в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Участниками обучения станут 95 педагогов колледжей и техникумов, сообщили в министерстве образования региона.
На курсах педагоги получат современные инструменты выявления, профилактики и социально-психологического сопровождения студентов, столкнувшихся с кризисными обстоятельствами, а также освоят алгоритмы межведомственного взаимодействия. Они обсудят деструктивное поведение, финансовое мошенничество, противодействие терроризму.
Программа нацелена на совершенствование профессиональных компетенций педагогов. Ее ключевая задача — сформировать у специалистов комплекс знаний и практических навыков, позволяющих эффективно поддерживать обучающихся, столкнувшихся с социальными, психологическими или экономическими трудностями.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.