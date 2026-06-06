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Фестиваль «Весна Fest» состоялся в Молодежном центре Чеченской Республики

Студенты трех вузов Грозного подготовили на конкурс собственные столы с закусками.

Источник: Национальные проекты России

Жители Чечни приняли участие в фестивале «Весна Fest», который прошел в региональном молодежном центре в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве по делам молодежи республики.

Для фестиваля студенты трех вузов Грозного подготовили собственные столы с закусками. Затем их оценивали в номинациях «Самый креативный стол», «Самый прибыльный стол» и «Самый вкусный стол». В то же время для гостей мероприятия была представлена насыщенная программа. Они могли посмотреть музыкальные выступления, посетить интерактивные площадки, студенческую ярмарку и множество других активностей.

Особым событием стало подведение итогов конкурсной части. Победители были определены в номинациях «Самый креативный стол», «Самый прибыльный стол» и «Самый вкусный стол».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.