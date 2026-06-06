Фестиваль «Весна Fest» состоялся в Молодежном центре Чеченской Республики

Для фестиваля студенты трех вузов Грозного подготовили собственные столы с закусками. Затем их оценивали в номинациях «Самый креативный стол», «Самый прибыльный стол» и «Самый вкусный стол». В то же время для гостей мероприятия была представлена насыщенная программа. Они могли посмотреть музыкальные выступления, посетить интерактивные площадки, студенческую ярмарку и множество других активностей.