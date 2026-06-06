«Клад Кузнецовых» обнаружен в Нижнем Новгороде

Клад обнаружили в бывшем особняке купеческой семьи Кузнецовых на улице Малая Покровская в Нижнем Новгороде во время ремонтно‑реставрационных работ, сообщили в пресс‑службе Нижегородского музея‑заповедника (НМЗ).
В здании, которое сейчас занимает военно‑медицинская служба УФСБ России по Нижегородской области, была найдена небольшая коробочка из‑под туалетного мыла — в ней оказались спрятанными 25 ювелирных украшений.
Сокровища преимущественно женские. Среди них — золотые часовые цепи, браслеты, серьги, перстни с крупными бриллиантами и рубинами, брошь‑лунница, усыпанная бриллиантовой россыпью, а также золотой шатлен с брелоком, на котором драгоценными камнями выложены инициалы хозяина дома «ФК».
Особую ценность представляют обручальные кольца Филетёра Павловича Кузнецова и его супруги Валентины Васильевны (урожденной Марковой). На внутренней стороне колец выгравированы имена владельцев дома и дата их венчания — 7 февраля 1900 года.
Рядом с коробочкой лежали серебряные солонки, завернутые в выпуск газеты «Новое время» от 24 июня (7 июля по новому стилю) 1917 года.
Найденные предметы станут экспонатами выставки «Семейные ценности» (12+), которая откроется на следующей неделе в Усадьбе Рукавишниковых. Но экспозиция не ограничится демонстрацией клада: она расскажет о судьбе купеческой династии, о предпринимательской и благотворительной деятельности Кузнецовых, благодаря которой семья сколотила миллионные капиталы.
Дополнением к выставке станут живописные полотна Константина Кузнецова — брата Филетёра, талантливого художника.
К открытию проекта выпущена книга «Кузнецовы. Сага о желнинских миллионерах» (12+), совместно с ГТРК «Нижний Новгород» также снят одноименный фильм (12+).
Ранее необычную находку обнаружили в историческом Доме провизора Эвениуса.