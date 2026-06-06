Самарская область вошла в число субъектов — лидеров по развитию ГЧП

Самарская область попала в топ-5 регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2025 года. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
Позиции регионов в рейтинге формируются из оценки трех факторов: динамики реализации проектов ГЧП в 2025 году, опыта создания таких проектов, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты ГЧП. К оценке работы регионов привлекаются независимые эксперты и представители бизнес-сообщества.
«Мы взаимодействуем с бизнесом, применяя самые разные форматы и инструменты поддержки. И такое партнерство позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям, обновлять инфраструктуру, создавать новые объекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, спорта и многих других», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В регионе накоплен значительный опыт реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. На его территории реализуется 228 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 344 млрд рублей.
Самой востребованной формой ГЧП в регионе является механизм концессии. Сейчас реализуется 52 концессионных соглашения в семи сферах экономики. Благодаря им будет создано свыше семи тысяч рабочих мест.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.