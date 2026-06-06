Самарская область вошла в число субъектов — лидеров по развитию ГЧП

Самарская область попала в топ-5 регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2025 года. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.