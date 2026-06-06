ГАИ усилила контроль в местах массового отдыха белорусов

Как отметили в ведомстве, летом в выходные дни обычно увеличивается число поездок людей за город, это в свою очередь повышает риск совершения дорожно-транспортных происшествий.
В связи с этим, ГАИ настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах.
В частности, следует строго соблюдать дистанцию и установленную скорость. Совершайте маневры рекомендуется только после того, как водитель, будучи полностью убедится в их безопасности, для этого обязательно необходимо подавать сигналы световыми указателями поворота.
«Старайтесь как можно реже выезжать на полосу встречного движения, оценив скорость обгоняемого автомобиля, скорость и расстояние до встречного автомобиля, состояние дорожного покрытия и реальные динамические возможности собственного авто», — говорится в сообщении.
В МВД также подчеркнули, что особое внимание сотрудники ГАИ уделят местам массового отдыха граждан.
«Инспекторы в ходе патрулирования проконтролируют соблюдение автолюбителями правил остановки и стоянки транспорта», — уточнили в министерстве.